Τα προβλήματα παραμένουν και εντείνονται οδηγώντας τους αγρότες σε νέες κινητοποιήσεις.
Στις 20 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της γιορτής αμυγδάλου στο Συκούριο, οι αμυγδαλοπαραγωγοί θα προχωρήσουν και αυτοί σε κινητοποιήσεις.
Όπως αναφέρουν, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή τους:
"Τα τρακτέρ ζεσταίνονται! Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου μετά από απόφαση όλων των αγροτικών συλλόγων τρακτέρ στον Ε-65 στην Καρδίτσα! Ήρθε η ώρα να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας!
Μας κοροϊδέψατε, μας αφήσατε απλήρωτους, μας χορτάσατε υποσχέσεις! Τώρα θα μας βρείτε απέναντι σας και μάλιστα ενωμένους! Καλό αγώνα !
Όλη η Θεσσαλία σε κοινό μέτωπο!"