Μετά από απόφαση της Πανθεσσαλικής σύσκεψης των Ενωτικών Ομοσπονδιών των Αγροτικών Συλλόγων, που πραγματοποιήθηκε στον Παλαμά Καρδίτσας, αποφασίστηκε ομόφωνα να διοργανωθεί την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου πανθεσσαλικό αγροτικό συλλαλητήριο με τρακτέρ, αγροτικά οχήματα και ιδιωτικά αυτοκίνητα στον Ε-65 επάνω στην εθνική οδό.

Τα προβλήματα παραμένουν και εντείνονται οδηγώντας τους αγρότες σε νέες κινητοποιήσεις.

Στις 20 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της γιορτής αμυγδάλου στο Συκούριο, οι αμυγδαλοπαραγωγοί θα προχωρήσουν και αυτοί σε κινητοποιήσεις.

Όπως αναφέρουν, μεταξύ άλλων, σε ανακοίνωσή τους:

"Τα τρακτέρ ζεσταίνονται! Την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου μετά από απόφαση όλων των αγροτικών συλλόγων τρακτέρ στον Ε-65 στην Καρδίτσα! Ήρθε η ώρα να ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις μας!

Μας κοροϊδέψατε, μας αφήσατε απλήρωτους, μας χορτάσατε υποσχέσεις! Τώρα θα μας βρείτε απέναντι σας και μάλιστα ενωμένους! Καλό αγώνα !

Όλη η Θεσσαλία σε κοινό μέτωπο!"