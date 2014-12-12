Το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με επικεφαλής τους καθηγητές Χαράλαμπο Μπιλλίνη και Γιώργο Χ. Φθενάκη, δημοσιοποιεί τις επιστημονικές του απόψεις σχετικά με την πρόσφατη έξαρση της ευλογιάς των προβάτων στη χώρα μας και το ενδεχόμενο εφαρμογής εμβολιασμών.

Τα διαθέσιμα εμβόλια κατά της ευλογιάς των προβάτων δεν έχουν επίσημη άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ και η αποτελεσματικότητά τους δεν υπερβαίνει το 65% των εμβολιασμένων ζώων. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και μετά από καθολικό εμβολιασμό, θα εμφανίζονται κλινικά περιστατικά, ενώ η διάρκεια της παρεχόμενης ανοσοπροστασίας δεν είναι γνωστή, καθιστώντας αβέβαιο το χρονικό σημείο εφαρμογής επαναληπτικών δόσεων.

Επιπλέον, σε καμία χώρα της ΕΕ δεν έχει εφαρμοστεί εμβολιασμός σε μεγάλη κλίμακα. Η εφαρμογή εμβολιασμού σε όλα τα πρόβατα της χώρας θα απαιτήσει μεγάλο χρονικό διάστημα, κατά το οποίο θα εμφανίζονται συνεχώς νέα κρούσματα, ενώ η ύπαρξη κλινικών περιστατικών θα επιβάλλει τη συνέχιση των αυστηρών μέτρων βιοασφάλειας και τη θανάτωση των νοσούντων ζώων. Δεν υπάρχουν διαγνωστικές εξετάσεις που να διακρίνουν με ακρίβεια τα εμβολιασμένα από τα φυσικά νοσούντα ζώα.

Η πιο αποτελεσματική στρατηγική παραμένει η πιστή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας σε όλες τις εκμεταλλεύσεις, καθώς η δυσκολία στον έλεγχο της τρέχουσας κατάστασης οφείλεται στην μη τήρησή τους. Ο εμβολιασμός μπορεί να δημιουργήσει εφησυχασμό και μείωση της επιτήρησης, γεγονός που θα επιδεινώσει την εξάπλωση της νόσου. Η εμπειρία γειτονικών χωρών δείχνει ότι ακόμη και μετά από πάνω από δέκα χρόνια εμβολιασμών, η λοίμωξη παραμένει ενδημική, προκαλώντας οικονομικές απώλειες. Ακόμη και με καθολικό εμβολιασμό, τα πρόβατα θα μολύνονται, θα νοσούν και θα θανατώνονται, ενώ η χώρα μας δεν θα μπορεί να χαρακτηριστεί απαλλαγμένη από ευλογιά για 8 έως 10 χρόνια. Συνολικά, η αυστηρή τήρηση των πρωτοκόλλων βιοασφάλειας αποτελεί τη μοναδική στρατηγική που μπορεί να φέρει αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

