Περίπου 70% λιγότερο χαρτί, δηλαδή από 30 κιβώτια χαρτιού Α4 που χρειαζόταν τώρα μόλις 8, χρησιμοποιεί πλέον ετησίως η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΔΕ) Τρικάλων. Την ίδια στιγμή, όλοι οι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν –προφανώς μπορούν και από το σπίτι– ηλεκτρονικά τις αιτήσεις αδειών τους ή τοποθέτησής τους σε κάποιο σχολείο. Οι σχολικές μονάδες, δε, έχουν... ξεχάσει το παλιό, βαρύ βιβλίο πρωτοκόλλησης – όλα πλέον τα έγγραφα πρωτοκολλούνται ψηφιακά.

Πρόκειται για κάποιες από τις ωφέλειες από το σημαντικό έργο, το μόνο σε τέτοιο εύρος στην Ελλάδα, που οργάνωσε η ΔΔΕ Τρικάλων, και όπως στην εφημερίδα «Καθημερινή» ο κ. Αλέξανδρος Καπανιάρης, διευθυντής της ΔΔΕ, διαπερνά όλο το έργο που γίνεται στη διοικητική και εκπαιδευτική δομή: και διοικητικό και εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό. Ο ίδιος, μάλιστα, τονίζει ότι «η προσπάθεια υλοποιήθηκε από το Τμήμα Πληροφορικής της ΔΔΕ Τρικάλων, με επικεφαλής τον προϊστάμενο του τμήματος Κωνσταντίνο Δημητρίου, και χωρίς καμία χρηματοδότηση από εθνικούς ή ευρωπαϊκούς πόρους».

Συγκεκριμένα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Διεύθυνσης υποστηρίζει διοικητικά, παιδαγωγικά και επιστημονικά 45 σχολικές μονάδες (Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ, Εργαστηριακά Κέντρα), 900 εκπαιδευτικούς και 6.000 μαθητές. Το σκεπτικό της δράσης σχετίζεται με την κατάργηση των εντύπων, την απλούστευση των διαδικασιών μεταξύ διοικητικών υπαλλήλων, στελεχών της εκπαίδευσης, γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών, τη διαλειτουργικότητα των ψηφιακών εφαρμογών και τη δημιουργία εξ αποστάσεως μηχανισμού επιμόρφωσης και υποστήριξης εκπαιδευτικών και γονέων (e-learning, video tutorial, help desk, web tv).

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr