Με το φετινό μήνυμα My health, my right (Η Υγεία μου, δικαίωμά μου) ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας γιορτάζει την Κυριακή 7 Απριλίου, ημέρα ίδρυσής του, που φέτος συμπληρώνει 76 χρόνια, την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Δρ Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, τουλάχιστον 140 χώρες αναγνωρίζουν την υγεία ως ανθρώπινο δικαίωμα στο Σύνταγμά τους. Συνεπώς, οι παροτρύνσεις της φετινής εκστρατείας του ΠΟΥ για τους πολίτες είναι: «Να γνωρίζεις τα δικαιώματά σου στην περίθαλψη, να λαμβάνεις τις αποφάσεις για την υγεία σου, να προστατεύεις την πρόσβασή σου σε υπηρεσίες υγείας ως βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και να έχεις την υγεία ως προτεραιότητα». Για δε τους κυβερνώντες: «Σεβαστείτε το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην υγεία, μάθετε τις ανάγκες των πολιτών, δώστε τη δυνατότητα να συμμετέχουν, ενισχύστε με πόρους και στρατηγικές αποφάσεις την ΠΦΥ και τηρήστε τη διαφάνεια».

To κάλεσμα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος καλεί την Πολιτεία να ολοκληρώσει τους σχεδιασμούς για μία λειτουργική Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, να στηρίξει το ΕΣΥ με προσλήψεις και κίνητρα, να αναβαθμίσει τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και να εξασφαλίσει ότι κάθε πολίτης της Ελλάδας είναι ένας πολίτης της Ευρώπης με απρόσκοπτη πρόσβαση σε κάθε καινοτόμα θεραπεία.

Ο πιο ασφαλής δρόμος για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα

Σε μία εποχή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεωρεί την πολιτική της για το Φάρμακο και ψάχνει τρόπους να αντεπεξέλθει στα υψηλά κόστη της καινοτομίας στα συστήματα υγείας, η συνεργασία όλων όσων εμπλέκονται στη Υγεία και το Φάρμακο και η ανθρωποκεντρική - ασθενοκεντρική φιλοσοφία συνδυασμένη με σοβαρές οικονομοτεχνικές μελέτες, είναι ο πιο ασφαλής δρόμος για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, καταλήγει ο ΠΙΣ.

ΑΠΕ-ΜΠΕ