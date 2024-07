Ο Τρικαλινός Καθηγητής Ευθύμιος Ζέρβας αναλαμβάνει Αντιπρύτανης στις πρώτες Πρυτανικές Εκλογές στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Στις πρώτες πρυτανικές εκλογές που έλαβαν χώρα την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024, ο Καθηγητής Μανώλης Κουτούζης κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία με 9 ψήφους έναντι 2 του σημερινού διορισμένου Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής Ιωάννη Καλαβρουζιώτη.

Ο Μανώλης Κουτούζης είναι Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ. Στην ομάδα του κ. Κουτούζη θα υπάρχουν και 4 Αντιπρυτάνεις, οι: Βασίλης Βερύκιος, Ευθύμιος Ζέρβας, Τάκης Καγιαλής και Θανάσης Μιχιώτης. Ο Καθηγητής Ευθύμιος Ζέρβας είναι συντοπίτης μας, από το Μαυρέλι Τρικάλων.

Το βιογραφικό του είναι:

Ευθύμιος Ζέρβας

Καθηγητής Τεχνολογίας Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,

Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Σπουδές:Ph.D. Χημείας, Φυσικο Χημείας, Université de Haute Alsace/Institut Français du Pétrole (1996), DEA Sciences Pétrolières (Ecole Nationale du Pétrole et des Moteurs (ENSPM)/Université Paris VI (1991), Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1989).

Υποτροφίες: Υποτροφία Agence de d’Environment et de l’Energie (ADEME) για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (1992-1995), Υποτροφία ENSPM για το DEA (1990-1991).

Επαγγελματική σταδιοδρομία: Μέλος ΔΕΠ ΕΑΠ (Καθηγητής ΣΕΤ 2021-, Καθηγητής ΣΘΕΤ 2013-2018, Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΘΕΤ 2018-2021,Επίκουρος Καθ. ΣΘΕΤ 2009-2013), Μέλος ΔΕΠ ΔΠΘ (Επικ. Kαθ. 2006-2009), Ερευνητής (Ερευνητής Γ, ΕΚΕΤΑ 2005-2006), Project Leader και Μηχανικός Ανάπτυξης (Renault 1999-2005), Μέλος ΔΕΠ Ecole des Mines de Nantes (Επίκουρος Καθηγητής 1998-1999), Στρατιωτική θητεία (1997-1998), Μηχανικός Έρευνας Institut Français du Pétrole (1995), Ερευνητής TOTAL (1992).

Επιστημονικές δημοσιεύσεις, επιστημονικό έργο: 130 Άρθρα διεθνών περιοδικών στο Scopus, 11 άρθρα σε εθνικά περιοδικά, 3 κεφάλαια βιβλίων, 11 άρθρα Society of Automotive Engineers, 26 European Respiratory Journal Abstracts, 11 προσκεκλημένες ομιλίες, 34 παρουσιάσεις σε Workshops, 1 βιβλίο «Ατμοσφαιρική ρύπανση», 325 παρουσιάσεις σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια, Αναφορές: 4465 (Google Scholar), 2892 (Scopus), H index=33 (Google Scholar), 29 (Scopus), Κριτής 281 άρθρων 72 διεθνών περιοδικών και συνεδρίων, Κριτής περισσότερο από 30 προσκλήσεων προτάσεων σε EU, Greece, Italy, Czech Republic, Latvia, Lithuania, Slovakia, Μέλος του Top2% των επιστημόνων παγκοσμίως (Stanford University/Elsevier): https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3?fbclid=IwAR3gkQsMw3ffxsbE1apJ1LgK6XIa1ql_4KnTVA-NPAoVy562zA8jnId5vrg,

Χρηματοδοτήσεις:

– Εξοπλισμός1 (2010, 256,000 ευρώ, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για αγορά εξοπλισμού)

– HTS1 (2015, 15,000 ευρώ Χρηματοδότηση της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας για την ανάλυση της σύστασης των υγρών των ηλεκτρονικών τσιγάρων)

– Εξοπλισμός2 (2018, 135,000 ευρώ, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για αγορά εξοπλισμού)

– HTS2 (2018, 15,000 ευρώ, Χρηματοδότηση της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας για την ανάλυση των εκπομπών των θερμαινόμενων τσιγάρων)

– EMIBIB (2019, 35,000 ευρώ, ANSES-Bibliographic synthesis of chemicals in the emissions of tobacco and related products

– BNESDG (2020-22, 100,000 ευρώ, Bhutan and Nepal Higher Education Sustainable Goals, Erasmus+)

– Εξοπλισμός3 (2021-23, 2,500,000 ευρώ, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για αγορά εξοπλισμού)

– ERYKA (2021-23, 60,000 ευρώ, Χρηματοδότηση για την Ανάλυση των ρύπων που εκπέμπονται από νέα καπνικά προϊόντα)

– BIG4LIFE (2023-2026, 120,000 ευρώ, BIG4LIFE (Building-integrated Greenery): Collaborative xeriscaping-based maintenance and monitoring in Mediterranean cities – LIFE)

– GUESS (2023-2025, 60,000 ευρώ, Gamified User-centered Environmental Sustainability for university Students, Erasmus+)

Διοικητική εμπειρία, ακαδημαϊκό έργο: Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΜΣ) «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός» (ΠΣΧ) (2016-), «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Υποδομής» (2013-) και «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» (2017-), Συντονιστής 6 ΘΕ, Επιβλέπων 4 ολοκληρωμένων Διδακτορικών Διατριβών (8 είναι σε εξέλιξη), επιβλέπων 74 μεταπτυχιακών εργασιών, εκπρόσωπος Σχολής ή μέλος σε πλήθος επιτροπών του ΕΑΠ, Κριτής Πανεπιστημίων/ΠΜΣ: 1 ΠΜΣ (Κύπρος 2018), 3 Πανεπιστήμια (Λιθουανία, 2023), Μέλος του European Joint Action on Tobacco Control (2017 2020, European Commission, Through Hellenic Thoracic Society), Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων For the analysis of the tobacco industry files for the 15 priority additives (2018-2020, RIVM (National Institute for Public Health and the Environment), The Netherlands), Μέλος της Ομάδας Εργασίας για τις Έξυπνες Πόλεις (2017-, ELOT), Πρόεδρος του Ανεξάρτητου Συμβουλευτικού Πάνελ της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής On characterising flavours in tobacco products (2017-, European Commission), Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων “Tobacco and Vaping Products”, (2017-, ANSES (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety), France)