Μεγάλη και δυναμική ήταν η παρουσία του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων στο φετινό Meteora Trail Run, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 στο Καστράκι, κάτω από τους επιβλητικούς βράχους των Μετεώρων.

Η διοργάνωση περιελάμβανε τρεις διαδρομές: τον απαιτητικό αγώνα των 22 χιλιομέτρων, τον μικρότερο αλλά εξίσου όμορφο των 9 χιλιομέτρων, καθώς και την παιδική διαδρομή του ενός χιλιομέτρου.

Μαζική συμμετοχή, έντονη παρουσία

Ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων εκπροσωπήθηκε με πολύ μεγάλο αριθμό δρομέων, γεγονός που απέδειξε για ακόμη μια φορά την αγάπη των μελών του για το ορεινό τρέξιμο και τη διάθεση να συμμετέχουν σε αγώνες που αναδεικνύουν τον τόπο μας.

Η πολυπληθής παρουσία του ΣΔ Τρικάλων στο Meteora Trail Run αποτελεί όχι μόνο αθλητική επιτυχία αλλά και προβολή για την τοπική κοινωνία. Οι εικόνες των δρομέων να διασχίζουν τα ιστορικά μονοπάτια κάτω από τα Μετέωρα κάνουν τον γύρο της Ελλάδας, δείχνοντας πως τα Τρίκαλα διαθέτουν έναν από τους πιο δραστήριους συλλόγους τρεξίματος στη χώρα.

Δρομείς όλων των ηλικιών φόρεσαν τα χρώματα του συλλόγου και έδωσαν το παρών, είτε στο απαιτητικό 22άρι, είτε στο πιο προσιτό 9άρι, ενώ δεν έλειψε και η συμμετοχή μικρών παιδιών που έτρεξαν στην παιδική διαδρομή .

Διακρίσεις

Αρκετά μέλη του συλλόγου σημείωσαν πολύ καλές επιδόσεις, αποσπώντας επάξια διακρίσεις στις κατηγορίες τους. Ο Δημήτρης Μπήτος που πέτυχε την καλύτερη επίδοση από τους δρομείς μας τερμάτισε στην 3η θέση στην ηλικιακή του κατηγορία με επίδοση 2:22:11 . Διάκριση και για την Ιωάννα Μπάτζιου που τερμάτισε 1η στην ηλικιακή της κατηγορία με χρόνο 2:43:45 .Στο βάθρο στην ηλικιακή του κατηγορία ανέβηκε και ο Λάκης Μπαρτζιώκας καθώς τερμάτισε τρίτος σε 3:03:01.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των δρομέων μας στους δύο αγώνες του Meteora Trail Race :

ΟΝΟΜΑΤΠΕΩΝΥΜΟ ΧΡΟΝΟΣ 1. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΗΤΟΣ 02:22:11 2. ANDI TOSKA 02:35:15 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ 02:37:16 4. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ 02:43:10 5. ΙΩΑΝΝΑ ΜΠΑΤΖΙΟΥ 02:43:45 6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΚΗΣ 02:53:35 7. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ 03:03:01 8. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΡΑΣ 03:13:52 9. DAVID ALTMANN 03:26:10 10. ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 03:37:52 11. ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 03:37:55 12. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΚΑΣ 03:42:23 13. ΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 03:53:30 14. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 03:59:02

9 ΧΛΜ.