Πέθανε προ ημερών, σε φυλακή των ΗΠΑ, ένα επίλεκτο μέλος της Αμερικάνικης μαφίας (των Ιταλών της εποχής του νονού) γνωστός παντού με το παρατσούκλι Σακαφλιάς.

Τον είχαν συλλάβει στην ηλικία των 60 ετών και έσβησε στα 90 του, αρνούμενος μέχρι τέλους να συνεργαστεί με τις αρχές και να έχει ευνοϊκή μεταχείριση.

Ερωτήθηκαν από τη στήλη οι εδώ μελετητές του ορίτζιναλ Σακαφλιά μήπως ο Ελληνομερικανός καταγόταν από τα Τρίκαλα. Δήλωσαν βέβαιοι (εκ πεποιθήσεως) ότι έχει τρικαλινή ρίζα, ωστόσο αποδεικτικά στοιχεία δεν βρέθηκαν…

O Σπύρος Βελέντζας, όπως ήταν το κανονικό του όνομα, υπήρξε ηγετική μορφή της ελληνικής μαφίας στη Νέα Υόρκη τις δεκαετίες του ’70 και του ’80. Διατηρούσε στενές σχέσεις με τον διαβόητο Τζον Γκότι, τον άνθρωπο που έγινε γνωστός ως «ο αρχηγός των αρχηγών» της οικογένειας Γκαμπίνο.

Παρότι προέρχονταν από διαφορετικές μαφιόζικες φαμίλιες, η φιλία τους ήταν ισχυρή και καλά γνωστή στους κύκλους του υποκόσμου. Μάλιστα, υπάρχουν μαρτυρίες που τον τοποθετούν παρόντα σε συναντήσεις όπου ο Γκότι δήλωνε χαρακτηριστικά: «Δεν λέω ποτέ ψέματα γιατί δεν φοβάμαι κανέναν. Λέω ψέματα μόνο όταν φοβάμαι».

Ο «Σακαφλιάς» ήλεγχε περιοχές της Νέας Υόρκης, μέσα από ένα δίκτυο που περιελάμβανε τοκογλυφία, εκβιασμούς και παράνομο τζόγο...

Δεν παραδέχτηκε ποτέ την εμπλοκή του σε δολοφονία, για την οποία καταζητούνταν και συνελήφθη το 1990 ...

K.T. trikalaenimerosi.gr (από τη στήλη kampos Land)