Η Τρικαλινή Λέσχη Προβληματισμού διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Ο Πολιτισμός της Καθημερινότητας», το Σάββατο, 4-10-2025 και ώρα 7.00 μμ, Μουσείο Τσιτσάνη.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κ. Νίκος Βατόπουλος, διακεκριμένος δημοσιογράφος & συγγραφέας, με θέμα:

«Η ζωή στην πόλη. Ενα ταξίδι ψυχικής αυτογνωσίας στο αστικό περιβάλλον».

Με αρχική αναφορά στη σύγχρονη πόλη των Τρικάλων, ο ομιλητής θα επιχειρήσει μια τομή στην αστική εμπειρία με άξονα την ιστορία, την αισθητική, τη φύση και το ψυχικό βίωμα μέσα στις πόλεις μας. Το παράδειγμα της Αθήνας ως μια σύνοψη των βασικών ζητημάτων της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με τον αστικό χώρο.

Σύντομο βιογραφικό ομιλητή

Έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία στο DereeCollege (AmericanCollegeofGreece, BA 1984 [HarvardSummerSchool, 1983]) και Ευρωπαϊκές Σπουδές (Πολιτικές Επιστήμες) στο ReadingUniversity, UK (MA, 1984).Από το 1988 εργάζεται στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» ως δημοσιογράφος, στο πολιτιστικό τμήμα.

Έχει ειδικευτεί στην ιστορία της Αθήνας και σε θέματα αστικού πολιτισμού. Έχουν εκδοθεί πολλά βιβλία του, όπως: «Το πρόσωπο της Αθήνας» (εκδ. Ποταμός, 2002 και 2008), «Περπατώντας στην Αθήνα» (εκδ. Μεταίχμιο, 2018), «Μικροί δρόμοι της Αθήνας» (εκδ. Μεταίχμιο, 2019), «Όπου και να ταξιδέψω. Περπατώντας σε 24 πόλεις» (εκδ. Μεταίχμιο, 2019), «Στο βάθος του αιώνα. Ένα αφήγημα για την Αθήνα» (εκδ. Μεταίχμιο, 2020), και «Ένα παιδί μεγαλώνει στην Αθήνα, 1934-1944», (εκδ. Μεταίχμιο, 2022).

Θα ακολουθήσουν ολιγόλεπτες παρεμβάσεις από τον κ. Ιωάννη Κ. Γεωργιάδη, Αρχιπλοίαρχο Π.Ν. ε.α., και Δρ Γιάννη Κουτεντάκη, Ομότιμο Καθηγητή Εργοφυσιολογίας.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο κ. Χρήστος Λάππας, Ιατρός και τ. Δήμαρχος Τρικκαίων.