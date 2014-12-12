Ο νέος νόμος για τα τροχόσπιτα στερεί επισκέπτες από τη Θεσσαλία
Ειδήσεις | 17 Αυγ 2025, 13:17
Τα τροχόσπιτα και τα camper van έχουν γίνει η τελευταία τάση, για όσους θέλουν να συνδυάσουν road trip και διαμονή. Όμως, η ελεύθερη στάθμευσή τους σε παραλίες, πάρκα, δασικές περιοχές και κοινόχρηστους χώρους φέρνει σε κάποιες περιπτώσεις προβλήματα -ειδικά το καλοκαίρι- όμως ο νέος νόμος που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο 2025 και απαγορεύει τη στάθμευση τροχόσπιτων εκτός αδειοδοτημένων χώρων, έχει σηκώσει μεγάλο κύμα αντιδράσεων. Πλέον, μάλιστα, φαίνεται ότι αυτή η σύγχυση που έχει φέρει, έχει «διώξει» και ξένους τουρίστες και από την περιοχή της Θεσσαλίας.
Πόσο εφικτό είναι να κάνει κανείς διακοπές με τροχόσπιτο στην Ελλάδα; Όχι τόσο εφικτό, καθώς οι όροι για να μπορέσει να σταθμεύσει ένα τροχόσπιτο, είναι όχι απλά αυστηροί αλλά και μπερδεμένοι.
Επίσης, τόνισε ότι στην ουσία δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά η διατύπωση στον 5170 έχει θορυβήσει τον κόσμο που έρχεται από το εξωτερικό.
Αποσαφήνισε ο ίδιος: «Ποτέ δεν μπορούσαμε να σταθμεύσουμε σε παραλία, αιγιαλούς ή αρχαιολογικό χώρο. Αυτά ήταν και είναι παράνομα. Το να απαγορεύσεις τη στάθμευση σε ένα επιβατικό μέσο μεταφοράς, μιλάμε για ελευθερία μετακίνησης. Για αυτό, η διατύπωση έχει τρομοκρατήσει τους τουρίστες από το εξωτερικό».
Σύμφωνα με τον κ. Παναγούλια, υπάρχει πλήγμα στον τουρισμό από όλο αυτό που έχει γίνει:«Μιλάμε για 45.000 οχήματα που δεν έχουν έρθει φέτος. Η Αλβανία και η Τουρκία πήραν το μεγαλύτερο μέρος για τον τουρισμό αυτό. Από αυτούς που δεν ήρθαν στην Ελλάδα. Εμείς δεν πηγαίνουμε στα πολύ τουριστικά μέρη και είναι πλήγμα που δεν ήρθαν. Πηγαίνουμε σε ορεινούς όγκους, Πελοπόννησο, και άλλες μικρές περιοχές».
Τι προβλέπει ο νέος νόμος:
Ορίζει πλήρη απαγόρευση στάθμευσης αυτοκινούμενων τροχόσπιτων και ρυμουλκουμένων σε:
αιγιαλούς, παραλίες, δάση, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά κοινόχρηστους χώρους
δημόσια ή δημοτικά πάρκινγκ
ακόμα και ιδιωτικά οικόπεδα, εφόσον φιλοξενούνται πάνω από ένα τροχόσπιτο
Επιβάλλει πρόστιμο 300 ευρώ ανά όχημα ή άτομο, με ποινή φυλάκισης έως 3 μήνες για παραβάσεις.
Παρόμοια, η στάθμευση επιτρέπεται μόνο για έως 24 ώρες σε νομικά προβλεπόμενη περιοχή (π.χ. ερείσματα δρόμου), καθώς τα τροχόσπιτα αντιμετωπίζονται ως φορτηγά άνω των 3,5 τόνων.
