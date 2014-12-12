Στην πρωινή εκπομπή Morning Point του Meganews, με παρουσιαστές τον Ανδρέα Παπαδόπουλο και τη Μαρία Αστεριού, φιλοξενήθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Μετεώρων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, παρουσιάζοντας το όραμα και τις δράσεις που κάνουν την περιοχή έναν από τους πιο ανερχόμενους προορισμούς εναλλακτικού τουρισμού στην Ελλάδα και διεθνώς.

Ο κ. Αβραμόπουλος ανέδειξε τον μοναδικό συνδυασμό ιερότητας και φυσικής ομορφιάς των Μετεώρων, υπογραμμίζοντας ότι η τοπική αυτοδιοίκηση επενδύει σε υποδομές και εμπειρίες που προσφέρουν στον επισκέπτη κάτι πραγματικά ανεπανάληπτο. Τόνισε δε ότι στόχος του είναι η συνεχής προβολή της περιοχής ως σημείο αναφοράς για τον εναλλακτικό τουρισμό, συνδυάζοντας παράδοση, δράση και αυθεντικές εμπειρίες.

Στην εκπομπή παρουσιάστηκε και το πρόγραμμα των σημαντικών εκδηλώσεων που ακολουθούν:

- Από 18 έως 21 Σεπτεμβρίου: Πανελλήνια Συνάντηση Αναρρίχησης στην περιοχής της Καλαμπάκας με επίκεντρο τη Σαρακίνα

-21 Σεπτεμβρίου: Αγώνας δρόμου Meteora Trail μέσα στο μοναδικό τοπίο των Μετεώρων.

-4 Οκτωβρίου: Γιορτή με αερόστατα στο Πάρκο Αναψυχής Άγιος Θεοδόσιος, στο Γάβρο.

Παράλληλα, ο Δήμαρχος στάθηκε στις μόνιμες υποδομές που ενισχύουν τον εναλλακτικό τουρισμό, όπως οι πεζοπορικές διαδρομές 17,5 χιλιομέτρων στα Μικρά Μετέωρα και η υπό ολοκλήρωση via ferrata, που αναμένεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της δράσης και της περιπέτειας.

Προς το τέλος της συζήτησης έγινε ειδική αναφορά σε μια εμπειρία που ξεχωρίζει: το κυνήγι τρούφας με άλογα, μια δραστηριότητα που διοργανώνει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και Μανιταριών, χαρίζοντας στους επισκέπτες τη μαγεία της γαστρονομίας μέσα από μια μοναδική περιπέτεια στη φύση.

Ολοκληρώνοντας, ο Δήμαρχος Λευτέρης Αβραμόπουλος υπογράμμισε πως ο Δήμος Μετεώρων δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα γεγονότα, αλλά επενδύει σε ένα μέλλον που σέβεται την παράδοση, αναδεικνύει τον φυσικό πλούτο και δημιουργεί εμπειρίες που μένουν ανεξίτηλες.