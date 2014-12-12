Μια νέα σελίδα ανοίγει στη συνεργασία του Δήμου Μετεώρων με το Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, καθώς ενισχύεται το πρόγραμμα εκπαίδευσης πολιτών στις πρώτες βοήθειες, με ιδιαίτερη έμφαση στην ΚΑΡΠΑ και στη χρήση απινιδωτή.

Στη σημερινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος υποδέχτηκε τον Διευθυντή της ΣΑΕΚ του Νοσοκομείου Τρικάλων, Βασίλη Κουτσουγιάννη. Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο συντονιστής Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Αθανάσιος Ρουστάνης.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η περαιτέρω διάχυση της γνώσης και της πρακτικής εξάσκησης, όχι μόνο στα χωριά του Δήμου όπου ήδη γίνονται αντίστοιχες δράσεις, αλλά και στην πόλη της Καλαμπάκας. Ήδη σχεδιάζονται εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα, με επίκεντρο την εκπαίδευση μαθητών των σχολείων, καθώς και μελών αθλητικών σωματείων και συλλόγων της περιοχής.

«Η ασφάλεια και η υγεία των πολιτών είναι προτεραιότητα. Με τη συνεργασία αυτή θέλουμε να δώσουμε τα κατάλληλα εργαλεία σε κάθε δημότη ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί σε μια δύσκολη στιγμή», τόνισε ο Δήμαρχος Μετεώρων, κ. Αβραμόπουλος.

Η νέα δράση φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια ευρύτερη κουλτούρα πρόληψης και ετοιμότητας, καθιστώντας την Καλαμπάκα και τις κοινότητες του Δήμου πρότυπο στην έγκαιρη παροχή πρώτων βοηθειών.