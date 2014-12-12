Ο Βαγγέλης Λέφας ολοκλήρωσε το φετινό καλοκαίρι τον επαγγελματικό του βίο, μεταδίδοντας επί σαράντα χρόνια τις γνώσεις του στους μαθητές των δημοτικών σχολείων της Ρόδου και της Κέρκυρας. Μέχρι να διοριστεί, τα νησιά τα γνώριζε μόνο από φωτογραφίες. Γνήσιος ορεσίβιος, από το Βαθύρρευμα Τρικάλων, έναν καταπράσινο τόπο στη Νότια Πίνδο ανάμεσα στα έλατα και τα κρύα νερά. Στην πραγματικότητα δεν έφυγε ποτέ από τον τόπο των παιδικών του χρόνων, άφησε πίσω την καρδιά του. Το χωριό για εκείνον αποτελεί, χειμώνα καλοκαίρι, τον μοναδικό προορισμό των διακοπών του. Άλλωστε δεν του λείπει η θάλασσα, η μόνιμη κατοικία του βρίσκεται στην Κέρκυρα.

Η έναρξη του συνταξιοδοτικού του βίου απελευθέρωσε και τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες. Λαϊκός και αυτοδίδακτος, σαν άλλος Θεόφιλος, πήρε πινέλα και μπογιές και αποφάσισε να συνομιλήσει με τη φύση εξωραΐζοντας την όψη του χωριού. Καμβάδες αποτέλεσαν οι 16 κάδοι απορριμμάτων, ενώ μερίμνησε ώστε μεταλλικές συνθέσεις λουλουδιών να καλωσορίζουν και να ξεπροβοδίζουν τον επισκέπτη στις εισόδους του Βαθυρρεύματος.

Αντλεί τα θέματά του από το περιβάλλον ενώ, στην απέραντη αυτή υπαίθρια γκαλερί που την αγκαλιάζει η φύση, υπάρχουν και 24 μεταλλικοί πίνακες που πλαισιώνουν τους κάδους καταγράφοντας ρήσεις, γνωμικά, τοπία και παραστάσεις του ορεινού βίου.

«Στόχος μου η προστασία του περιβάλλοντος και η ανάδειξη της υπαίθριας ζωής μέσα από την αλληλεγγύη και τον σεβασμό», λέει ο ίδιος μιλώντας στο trikalaenimerosi.gr για τη δουλειά του. Εργάστηκε όλο το καλοκαίρι με πάθος και ονόμασε το έργο "ο δρόμος που μιλάει".

Οι έπαινοι για τον λαϊκό ζωγράφο της Πίνδου περισσεύουν, το ίδιο και οι αναρτήσεις των ντόπιων και των περαστικών στα σόσιαλ μίντια.

Αρωγοί στην προσπάθειά του οι κάτοικοι του χωριού, ο πρόεδρος της κοινότητας Χρήστος Ρούσσας, και ο δημοτικός σύμβουλος της περιοχής Βασίλης Αναγνώστου που φρόντισαν ώστε να καλυφθούν τα έξοδα της της μεταφοράς και της τοποθέτησης των εκθεμάτων.

Κώστας Τόλης, trikalaenimerosi.gr