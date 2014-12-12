H διοίκηση του ΑΟΤ ευχαριστεί τον Δήμο Τρικκαίων για τη βελτίωση του αγωνιστικού χώρου του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων.

Στο ευχαριστήριο αναφέρει:

"Ο ΑΟ Τρίκαλα αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια τον Δήμο Τρικκαίων και ιδιαίτερα τον Δήμαρχο κ. Σάκκα Νικόλαο, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Αθλητισμού, πολιτισμού Λάππα Μιχαήλ, τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου κ. Ντιντή Παναγιώτη, τον Προϊστάμενο της Γεωπονικής Υπηρεσίας κ. Χελιδώνη Σωτήριο, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν στη βελτίωση του αγωνιστικού χώρου του Δημοτικού Σταδίου Τρικάλων.

Η παρέμβαση αυτή κρίθηκε απολύτως αναγκαία τόσο για την αισθητική αναβάθμιση του γηπέδου, όσο και για την προστασία της σωματικής ακεραιότητας των αθλητών μας.

Με προσμονή αναμένουμε την ολική ανακατασκευή του αγωνιστικού χώρου του σταδίου και άλλων παρεμβάσεων του κοινόχρηστου χώρου ευελπιστώντας ότι την επόμενη αγωνιστική περίοδο η ομάδα μας θα αγωνίζεται στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου στη χώρα μας, σε ένα γήπεδο που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για όλους".