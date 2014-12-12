Την Παρασκευή ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος είχε υπογράψει τα ασφαλιστικά μέτρα κατά των αποφάσεων της πρόσφατης συνέλευσης του ΦΟΔΣΑ αλλά την Δευτέρα έστειλε δικηγόρο και απέσυρε την υπογραφή του αφήνοντας στα κρύα του λουτρού τους άλλους δημάρχους του νομού Τρικάλων όπως και τους περισσσότερους Δυτικοθεσσαλούς.

Οι πληροφορίες λένε ότι το Σαββατοκύριακο τα είχε βρει με τους Ανατολικοθεσσαλούς (Μπέος - Μαμάκος) και σήμερα, στην νέα γενική συνέλευση που έγινε στα Τρίκαλα (Gisemi), υποστήριξε την πρόταση Μπέου και δήλωσε υποψήφιος.

Η πρότασή του Σακκά και των άλλων δημάρχων του νομού Τρικάλων για αντιπροσωπευτικό συμβούλιο δεν πέρασε, και απο εκεί και μετά τα πράγματα πήραν τον δρόμο τους όπως τα προδιέγραψε στην αρχή της συνεδρίασης ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος. Ο τελευταίος μάλιστα δήλωσε ότι στο συμβούλιο του ΦΟΔΣΑ δεν θα συμμετέχει ο ίδιος αλλά η γραμματέας του Δήμου Βόλου...

Στην ψηφοφορία που ακολούθησε δήλωσαν συμμετοχή και εκλέχτηκαν:

Αθανάσιος Μαμάκος, δήμαρχος Λαρισαίων

Λευτέρης Αβραμόπουλος, δήμαρχος Μετεώρων

Βασίλης Τσιάκος, δήμαρχος Καρδίτσας

Ελένη Γακοπούλου, γ.γ. Δήμου Βόλου

Παναγιώτης Αναγνώστου, δήμαρχος Αλονήσσου

Ιορδάνης Εσκίογλου, δήμαρχος Φαρσάλων

Γεώργιος Μανώλης, δήμαρχος Τεμπών

Δημήτριος Εσερίδης, δήμαρχος Αλμυρού

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr