Η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος, Αγροτικού Τομέα και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού γνωμοδότησε αρνητικά κατά την εξέταση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ενός mega φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ζάρκο του Δήμου Φαρκαδόνας.

Πρόκειται για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 175MW ιδιοκτησίας της εταιρείας «ELMYA GREECE 5 M.I.K.E.».

Το έργο θα αναπτυχθεί σε 3 γήπεδα συνολικού εμβαδού 323.64 στρ., σε ελαφρώς κεκλιμένο ανάγλυφο εδάφους.

Ειδικότερα περιλαμβάνει:

- 269.231 φωτοβολταϊκά πλαίσια ονομαστικής ισχύος 650W έκαστο

- Σύστημα στήριξης των πλαισίων

- 875 αντιστροφείς ισχύος (string inverters) 200 kVA έκαστος

- 30 οικίσκους εξυπηρέτησης των μετασχηματιστών

- 30 οικίσκους εξυπηρέτησης υποσταθμών ζεύξης / διατάξεως διακοπής

- Περιμετρική περίφραξη.

Κατά την ψηφοφορία οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Δημήτρης Σοφολόγης , Βασίλης Πινακάς και Απόστολος Μπίλλης, ψήφισαν λευκό.

Κώστας Τόλης thessaliaeconomy.gr

*Η φωτογραφία είναι αρχείου