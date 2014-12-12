Ο Δήμος Μετεώρων, στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Μετέωρα Τέχνης 2025», διοργανώνει μια μοναδική βραδιά πολιτισμού, γεύσης και μουσικής, την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025, στις 21:00, στις όχθες της Λίμνης Λογγά.

Η εκδήλωση «Όχθες Πολιτισμού» αποτελεί ένα ταξίδι αισθήσεων, όπου η τέχνη συναντά τη φύση, και η παράδοση παίρνει νέα πνοή μέσα από σύγχρονες δημιουργίες.

Καλεσμένος της βραδιάς ο αγαπητός στο κοινό σεφ Χρήστος Μπάρκας, ο οποίος μας μυούσε ξεχωριστές γεύσεις, βασισμένες στην τοπική γαστρονομική παράδοση, δίνοντας μια ιδιαίτερη νότα στη βραδιά μέσα από τη μαγειρική του τέχνη.

Το μουσικό πρόγραμμα αναλαμβάνει το συγκρότημα «Της Παρέας το Σεργιάνι», που θα μας ταξιδέψει με λαϊκές και παραδοσιακές μελωδίες, γεμάτες ρυθμό, πάθος και αυθεντικότητα, αναδεικνύοντας τη δύναμη της μουσικής να ενώνει και να συγκινεί.

Χώρος: Λίμνη Λογγά

Ώρα Έναρξης: 21:00

Είσοδος Ελεύθερη

Μια βραδιά για όλες τις αισθήσεις, μελωδίες, γεύσεις και εικόνες που θα μείνουν αξέχαστες.