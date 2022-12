Την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου στις 20:30 στο Μουσείο Τσιτσάνη θα πραγματοποιηθεί συναυλία – αφιέρωμα στο ελληνικό ρετρό τραγούδι. Μια ρομαντική μουσική βόλτα στο πρώτο μισό του 20ου αι. με την φωνή της Ηλέκτρας Καράλη και την κιθάρα του Πάνου Μεγαρχιώτη. Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει ρετρό τραγούδια που έγιναν μεγάλες επιτυχίες καθώς και άλλα που δεν ακούστηκαν αρκετά. Όλα τους όμως μικρά διαμάντια με πλούσιες ενορχηστρώσεις, εμπνευσμένα από την καθημερινή ζωή και από ιστορίες αγάπης που ακόμα κι αν κάποιες στο τέλος αποδείχτηκαν ολέθριες, η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός δεν χάθηκαν. Θα παιχτούν κομμάτια συνθετών όπως Αττίκ, Μ. Κατριβάνος, Γ. Βέλλας, Χ. Χαιρόπουλος, Κ. Γιαννίδης κ. α.

Η Ηλέκτρα Καράλη και ο Πάνος Μεγαρχιώτης σ’ αυτήν την πρώτη τους καλλιτεχνική σύμπραξη, προσπαθούν να συμβάλλουν με τον τρόπο τους στην αναβίωση της ρετρό μουσικής, που παρατηρείται έντονα τα τελευταία χρόνια και στην ανάδειξη αυτών των αριστουργημάτων με τον σεβασμό που τους αρμόζει.

Είσοδος: 8€

Λίγα λόγια για τους μουσικούς:

Ηλέκτρα Καράλη

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και από μικρή ηλικία ξεκίνησε μαθήματα φλάουτου, πιάνου και θεωρητικών. Είναι απόφοιτη του Μουσικού Σχολείου Θεσσαλονίκης. Από το 2012 φοιτά στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης στη "σχολή" σαξοφώνου. Το 2019 εισήχθη στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. Έχει παρακολουθήσει πολλά σεμινάρια, masterclass και συναυλίες από πολλούς σημαντικούς σαξοφωνίστες παγκοσμίως μεταξύ των Claude Delangle, George Porte, Dejan Presicek, Milan Savic κ.ά. Έχει διακριθεί σε διαγωνισμούς σαξοφώνου και έχει πάρει μέρος σε διάφορες συναυλίες. Είναι μέλος των Sax Nouveau, ένα σύνολο σαξοφώνων που μετράει πολλές συναυλίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Από το 2017 είναι μέλος του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος και το 2021 εκλέχτηκε στο διοικητικό.

Τον Οκτώβριο του 2020 κυκλοφόρησε ο δίσκος του Δημήτρη Ζερβουδάκη ‘’Του Τρελού η Ανάσα’’, στον οποίο τραγούδησε το κομμάτι ‘’Στην Ακτή σου’’. Έχει συμμετοχές και σε άλλα τραγούδια εκ των οποίων κάποια δεν έχουν δημοσιευθεί ακόμα. Στα σκαριά και οι ετοιμασίες του προσωπικού της δίσκου.

Πάνος Μεγαρχιώτης

Κατάγεται από τα Τρίκαλα και από το 2012 ζει στην Ελβετία. Πήρε Πτυχίο Κιθάρας με τον Γιώργο Παπαϊωάννου στο Δημοτικό Ωδείο Τρικάλων και Δίπλωμα Κιθάρας με τον Gerhard Reichenbach στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Για περίπου έναν χρόνο παρακολούθησε μαθήματα με την Έλενα Παπανδρέου. Το 2012 έγινε δεκτός στη Σχολή Καλών Τεχνών της Ζυρίχης. Με καθηγητή τον Anders Miolin ολοκλήρωσε τα Master in Music Performance και Master in Music Pedagogy. Τέλος, στην Μουσική Ακαδημία της Βασιλείας με καθηγητή τον Paul Galbraith απέκτησε τον τίτλο Certificate of Excellence. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ και έχει κερδίσει πρώτα βραβεία σε διάφορους διαγωνισμούς κιθάρας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το ρεπερτόριό του εκτείνεται από την Αναγέννηση έως τη Σύγχρονη μουσική. Το 2014 έκανε την πρώτη παγκόσμια εκτέλεση στο κομμάτι της Karin Wetzel Amorphose II, για κιθάρα και live electronics. Το έργο παρουσιάστηκε σε σημαντικά φεστιβάλ όπως το “Tage Neuer Musik” στη Βαϊμάρη και το “Archipel” στη Γενεύη. Εμφανίζεται τακτικά σε συναυλίες είτε σόλο είτε σε συνεργασία με άλλους μουσικούς.

Το 2021 κυκλοφόρησε από τη Da Vinci Classics το άλμπουμ του «Violão Brasileiro» με μουσική για κιθάρα από τη Βραζιλία και έλαβε πολύ θετικές κριτικές από διάφορα περιοδικά κιθάρας, μεταξύ των οποίων και το Ιαπωνικό περιοδικό Gendai Guitar.

Περισσότερες πληροφορίες για projects, συναυλίες και βιογραφικά στοιχεία θα βρείτε στην ιστοσελίδα: www.panosmegarchiotis.com

