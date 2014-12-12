Αποκαλυπτικά στοιχεία για τις παράνομες επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Μετά την παρουσίαση από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο διάστημα 5 χρόνων, από το 2019 έως το 2024, ελέγχθηκαν 6.354 ΑΦΜ και σε 1.036 εξ αυτών καταλογίστηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 22,7 εκατ. ευρώ. Στους συγκεκριμένους δεσμεύονται οι περιουσίες τους.

Ενδεικτικές περιπτώσεις του «πάρτι» με τις παράνομες επιδοτήσεις

Είναι ενδεικτικό ότι ένας 72χρονος από την Κοζάνη, κατάφερε να αποσπάσει παράνομες επιδοτήσεις σχεδόν 1 εκατομμυρίου ευρώ (980.000€).

Άλλος, 69χρονος από τα Τρίκαλα κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 620.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω του 1.000.000€.

Επίσης, ένας 28χρονος από την Κρήτη, εισέπραξε χωρίς να δικαιούται 275.000€, άλλος 48χρονος, επίσης Κρητικός, απεκόμισε παράνομα 200.000 ευρώ.

Ένας 46χρονος από το Αγρίνιο εισέπραξε παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000€.

Άτομο 46 ετών από Μέτσοβο, κατάφερε να αποκομίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ύψους περίπου 110.000€ ενώ η συνολική επιδότηση ήταν άνω των 250.000€.

Ενώ ένας 83χρονος από την Κοζάνη είδε την περιουσία του να αυξάνεται παρανόμως κατά 100.000€.

iefimerida.gr