Oι αποκαλύψεις του in.gr για τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Kαλλιόπη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειας της μπαίνουν το μικροσκοπικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το ελληνικό κλιμάκιο της οποίας συνεχίζει την πολυεπίπεδη έρευνα του προς κάθε κατεύθυνση για την πλήρη και ουσιαστική διερεύνηση της σοβαρής αυτής υπόθεσης που εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής και πολιτικής επικαιρότητας.

Έτσι για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης διενεργείται προκαταρκτική εξέταση η εντολή για την οποία δόθηκε με αφορμή δημοσιεύματα του in.gr σύμφωνα με τα οποία η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και μέλη της οικογένειας του φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις 2,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναμένει και τα σχετικό πόρισμα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες η οποία πραγματοποίησε πρόσφατη έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αναζητώντας στοιχεία σχετικά τις επιδοτήσεις που έλαβαν οκτώ με δέκα πρόσωπα από τη Θεσσαλία μεταξύ των οποίων και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για την οποία προκλήθηκε σάλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα ερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελιών και ανάλογα με τα ευρήματα θα αξιολογηθεί στο σύνολο της η υπόθεση.

Μίνα Μουστάκα (TA NEA)