Mήνας ραγδαίων εξελίξεων ο Αύγουστος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς μετά τις 25 Αυγούστου αναμένεται να φτάσουν στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα οι πρώτες δικογραφίες που θα συντάξει βάσει στοιχείων της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI.

Οι έμπειροι αστυνομικοί μόλις πήραν το "πράσινο φως" να ερευνήσουν τα ύποπτα ΑΦΜ, που "αφαίμαξαν" μεγάλα χρηματικά ποσά από τα κοινοτικά κονδύλια για τις επιδοτήσεις στην κτηνοτροφία και τη γεωργία.

Μέσω αυτής της διαδικασίας κατάφεραν να εντοπίσουν τις πρώτες μεγάλες επιδοτήσεις που εισπράχθηκαν με πλαστά στοιχεία, είτε γεωργικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, είτε αριθμού αιγοπροβάτων, και, πλέον, βρίσκονται στην τελική ευθεία σύνταξης των απαραίτητων δικογραφιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο όγκος των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί έπειτα από τον έλεγχο των "κόκκινων" ΑΦΜ είναι πιθανό να ξεπεράσει τις 100 δικογραφίες.

Συνολικά τα ΑΦΜ που θα ελεγχθούν σε βάθος χρόνου από τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος φτάνουν τα 500.000 και, όπως είναι λογικό, η έρευνα αυτή θα είναι επίπονη και μακροχρόνια, καθώς θα χρειαστεί να επιστρατευτούν ακόμα και αστυνομικοί από τα κατά τόπους αστυνομικά τμήματα ώστε να πραγματοποιούν αυτοψίες, όπως καταμέτρηση στρεμμάτων τόσο σε βοσκοτόπια όσο και σε καλλιεργήσιμα στρέμματα και βέβαια καταμέτρηση δηλωμένων αιγοπροβάτων.

Σε ότι αφορά την εξέλιξη της έρευνας, μόλις ο εισαγγελέας και η ΑΑΔΕ πάρουν στα χέρια τους τις πρώτες δικογραφίες, ο δικαστικός λειτουργός αναμένεται να ασκήσει ποινικές διώξεις για απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.Ε.

Μάλιστα σε περιπτώσεις που αφορούν εισπραχθέντα ποσά επιδοτήσεων άνω των 120.000 ευρώ οι κατηγορίες θα είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Θεοδόση Πάνου, Realnews)