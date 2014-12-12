Πάει χρόνια πίσω η φάμπρικα με τις απάτες του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Θεσσαλία.

Το 2018, σε χωριό της Καλαμπάκας, ένας κάτοικος ζήτησε από συγχωριανό του να νοικιάσει κάποια ακαλλιέργητα χωράφια και ο τελευταίος δέχτηκε. Σύντομα όμως ο ενοικιαστής επέστρεψε λέγοντάς του «μα, τα έχεις νοικιάσει σε άλλον…».

Ο ιδιοκτήτης απόρησε, «αποκλείεται» είπε, και έκανε μια εξουσιοδότηση στον γιό του, που ζει στα Τρίκαλα, να πάει στον τοπικό ΟΠΕΚΕΠΕ να δει τι συμβαίνει. Εκείνος πήγε και όταν έθεσε το ερώτημα «τι συμβαίνει με τα χωράφια μας» διέκρινε μια αμηχανία, τα μασούσαν, «θα σου απαντήσουμε γραπτώς» του είπαν.

Έλαβε την απάντηση η οποία τον άφησε σύξυλο καθώς του έγραφαν ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν γίνεται να κοινοποιεί δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των παραγωγών». Με άλλα λόγια αρνούνταν να του αποκαλύψουν ποιος έκλεψε την περιουσία του.

Τελικά ανακάλυψε τον δράστη μόνος του. Η λαθροχειρία είχε γίνει μέσω της ΕΑΣ Καλαμπάκας η οποία ετοίμαζε τις δηλώσεις ΟΣΔΕ…

Κώστας Τόλης Εφ ΚΟΣΜΟΣ (απο τη στήλη Kampos Land)

DepositPhotos