ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπλοκή 10 βουλευτών στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων

Εκείνοι που είχαν θεωρήσει πως η έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά ολοκληρώθηκε με την αποστολή στη Βουλή της δικογραφίας, όπου αναφέρονταν και δύο πρώην υπουργοί, φαίνεται πως είναι εκτός δικαστικής πραγματικότητας, γράφει η Ιωάννα Μάνδρου στο Βήμα της Κυριακής.

Το εθνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς τις έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις, οι οποίες έχουν λειτουργήσει ως βραδυφλεγής βόμβα για τις κυβερνητικές ευθύνες, αποστέλλει σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα νέα δικογραφία στη Βουλή. Η νέα δικογραφία δεν περιλαμβάνει γενικά και αόριστα παράθεση γεγονότων και στοιχείων για τις παράνομες επιδοτήσεις, αλλά με αυτή ζητείται συγκεκριμένα η άρση της ασυλίας βουλευτών που εμπλέκονται στο κουβάρι της παρανομίας με τις κοινοτικές επιδοτήσεις σε αγρότες και κυρίως κτηνοτρόφους. Η αποστολή της νέας δικογραφίας στη Βουλή, με αίτημα να δοθεί άδεια (άρση ασυλίας) για συγκεκριμένους βουλευτές προκειμένου να κληθούν σε εξηγήσεις από τους εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να γίνει στη Βουλή στα μέσα Σεπτεμβρίου ή και λίγο αργότερα, ως το τέλος του μήνα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο αίτημα του κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας θα περιλαμβάνονται περί τους 10 βουλευτές, για τους οποίους έχουν προκύψει ενοχοποιητικά στοιχεία για εμπλοκή στις παράνομες επιδοτήσεις. Οι περισσότεροι ανήκουν στο κυβερνών κόμμα, ενώ υπάρχουν στη λίστα και βουλευτές από τον χώρο της αντιπολίτευσης. Για αυτούς τους βουλευτές το αίτημα των εισαγγελέων, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, θα αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία για την εμπλοκή τους, και όχι μόνο συνομιλίες τους, όπως είχε γίνει με την πρώτη δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου ανάμεσα στις νόμιμες συνακροάσεις που περιελήφθησαν στον φάκελο που έφθασε στη Βουλή υπήρχαν και συνομιλίες βουλευτών.

Πληροφορίες αναφέρουν επίσης πως από τις συνομιλίες αυτές δεν έχουν κριθεί όλες ύποπτες για τέλεση ποινικών αδικημάτων, καθώς σε κάποιες περιπτώσεις οι συνομιλούντες βουλευτές ζήτησαν ρουσφέτια όχι για άτομα που εισέπραξαν παρανόμως επιδοτήσεις, αλλά και για κάποιους που είχαν τις προϋποθέσεις να επιδοτηθούν, δηλαδή για νόμιμες επιδοτήσεις. Η έρευνα για να ξεχωρίσαουν εκείνοι οι βουλευτές που είχαν εμπλακεί, αλλά για επιδοτήσεις νόμιμες, υπήρξε εκ των πραγμάτων ενδελεχής, καθώς το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη χώρα μας κινείται στη λογική της τεκμηρίωσης των όσων εξετάζονται και των όσων προκύπτουν. Αλλωστε η ίδια ομάδα συνεργάζεται στενά και εντέλλεται για την υλοποίηση των ερευνών που διεξάγει με την Οικονομική Αστυνομία και άλλες κρατικές υπηρεσίες που έχουν αναλάβει ήδη αιτήματα προς ικανοποίηση των εισαγγελικών παραγγελιών που αφορούν απάτες και άλλα αδικήματα. Το αίτημα για την άρση ασυλίας των βουλευτών για εμπλοκή στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα σταλεί, όπως άλλωστε προβλέπεται, και στην κεντρική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ στην προκειμένη περίπτωση το εθνικό της κλιμάκιο στη χώρα μας δεν εμποδίζεται, όπως συμβαίνει με τυχόν εμπλοκή υπουργών, να προχωρήσει σε ενέργειες, δηλαδή να καλέσει τους βουλευτές σε εξηγήσεις, καθώς δεν υπάρχουν για τους βουλευτές τα εμπόδια του νόμου περί ευθύνης υπουργών.

Κ.Τ. kosmoslarissa.gr