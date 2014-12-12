Στον σχηματισμό πλήρους δικογραφίας με σειρά αποδεικτικών στοιχείων για τουλάχιστον έξι βουλευτές σε πρώτη φάση, προχωρούν – όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» – οι δικαστικοί λειτουργοί του ελληνικού γραφείου της Eυρωπαϊκής Εισαγγελίας που ερευνούν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την έρευνα όμως να συνεχίζεται για την τεκμηρίωση εμπλοκής και άλλων μελών του Κοινοβουλίου με βάση την ανάλυση δεδομένων του Οργανισμού, συσχετισμού προσώπων και συναλλαγών, νέων μαρτυριών αλλά και τα αποτελέσματα ενός νέου κύκλου απομαγνητοφωνήσεων των νόμιμων συνακροάσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα υπάρξουν ίσως διαφοροποιήσεις από τη «λίστα των 10 βουλευτών», εκ των οποίων οκτώ της Νέας Δημοκρατίας, ένας του ΠΑΣΟΚ και ένας του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι ακούγονται σε υπό έλεγχο συνομιλίες στον ογκώδη φάκελο που είχε σταλεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή τον περασμένο Ιούνιο, όπου αναφέρονταν και η ενδεχόμενη τέλεση του αδικήματος της απιστίας και της συνέργειας σε απιστία για ποσό άνω των 120.000 ευρώ, από τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Κι άλλα ονόματα

Η διαφοροποίηση θα υπάρξει καθώς θα διαγραφούν τα ονόματα ορισμένων βουλευτών που προχώρησαν σε παρεμβάσεις για άτομα που δεν έχουν παρανομήσει, είναι όμως πιθανόν να υπάρξουν και άλλα επιπρόσθετα ονόματα βουλευτών των οποίων η εμπλοκή προκύπτει στη δεύτερη φάση των επίμαχων συνομιλιών. Σε κάθε περίπτωση, η σχετική έρευνα για τη συμμετοχή βουλευτών στο σκάνδαλο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και τελικά αναμένεται να ολοκληρωθεί, όχι στα τέλη Σεπτεμβρίου, όπως έχει αναφερθεί αρχικά, αλλά στα μέσα Οκτωβρίου. Και αυτό γιατί τα αποδεικτικά στοιχεία εμπλοκής αρκετών βουλευτών στο σκάνδαλο, αποστέλλονται σταδιακά και στο γραφείο της ευρωπαίας εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι αλλά και των συνεργατών της, για να ελεγχθεί η επάρκεια και η ορθότητά τους, ώστε όλα τα αιτήματα άρσης ασυλίας βουλευτών που θα σταλούν στη Βουλή να είναι ισχυρά όπως απαιτείται σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία, με πλήρη διασταύρωση των δεδομένων και από τις νεότερες επισυνδέσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Οι δικαστικοί λειτουργοί, λοιπόν, επιχειρούν με βάση τις σχετικές εγγραφές του ΟΠΕΚΕΠΕ να διαπιστώσουν ποιες από αυτές τις παρεμβάσεις των βουλευτών αφορούν παράνομες ενέργειες, αν οι αναφερόμενοι ήταν δικαιούχοι επιδοτήσεων και αν έλαβαν τελικώς χρήματα παρανόμως, ποια ήταν τα πλήρη στοιχεία των φακέλων τους, ποιες άλλες στιχομυθίες αφορούν την εξυπηρέτηση των ίδιων ιδιωτών, με ποιους διασυνδέονται και ποιο ήταν το δίκτυο υποβοήθησης εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο φάκελο που είχε σταλεί, προ τριών περίπου μηνών, από το ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή, περιέχονταν ερευνώμενες συνομιλίες των βουλευτών Χρήστου Κέλλα, Διονύση Σταμενίτη, Θεόφιλου Λεονταρίδη, Τάσου Χατζηβασιλείου, Μάξιμου Σενετάκη, Θανάση Σταυρόπουλου, Χρήστου Μπουκώρου και Φανής Παππά από τη Νέα Δημοκρατία, του Φραγκίσκου Παρασύρη από το ΠΑΣΟΚ και του Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Βασίλης Γ. Λαμπρόπουλος (TA NEA)