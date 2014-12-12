Σε «βοσκοτόπια» διαφθοράς και συστηματικής κατάχρησης ευρωπαϊκών πόρων οδηγούν οι πρώτες έρευνες για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. να ξεκινά τον δεύτερο γύρο ελέγχων.

Ο πρώτος κύκλος ελέγχων, που αφορούσε 6.354 ύποπτα ΑΦΜ, αποκάλυψε ότι 1.036 φυσικά και νομικά πρόσωπα έλαβαν επιδοτήσεις συνολικού ύψους 22.667.522 ευρώ με ψευδή στοιχεία. Ήδη έχουν παγώσει περιουσιακά στοιχεία των παραβατών, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για να κλείσουν όλες οι «κερκόπορτες» που απέστελλαν πόρους σε μη δικαιούχους.

Οι αρχές εκτιμούν ότι το συνολικό ποσό που θα ζητηθεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν για την περίοδο 2019–2024 μπορεί να φτάσει τα 3,5 δισ. ευρώ. Από τους 819.620 συνολικά δικαιούχους ενισχύσεων, περίπου 100.000 φέρονται να έλαβαν επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται, με μέσο όφελος 30.000–40.000 ευρώ. Η κλίμακα των ευρημάτων προοιωνίζει μακροχρόνιες διαδικασίες ανακτήσεων, διασταυρώσεων και πειθαρχικών ή ποινικών ενεργειών.

Σε πολιτικό επίπεδο, η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα. Συγκροτήθηκε Εξεταστική Επιτροπή με 31 βουλευτές, που θα διερευνήσει τα διαρθρωτικά προβλήματα του μηχανισμού καταβολής αγροτικών ενισχύσεων. Οι εργασίες της αναμένεται να ξεκινήσουν στις 15 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ, ενώ αρκετά κόμματα ζητούν πλήρη ενημέρωση της Βουλής πριν από την εμβάθυνση της έρευνας.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι επίκειται διαβίβαση στη Βουλή νέου αιτήματος από τους Έλληνες εντεταλμένους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για άρση ασυλίας έως 10 βουλευτών, είτε για ανωμοτί εξέταση είτε για άσκηση ποινικής δίωξης. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι δικογραφίες για βουλευτές διαβιβάζονται στο τέλος των εισαγγελικών ερευνών, εφόσον προκύψουν επαρκή στοιχεία. Η ευρωπαϊκή έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου, με άγνωστο αν το αίτημα θα αφορά νέα πρόσωπα ή όσους έχουν ήδη εμπλακεί σε προηγούμενες δικογραφίες.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από epiruspost.gr)