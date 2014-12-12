Ο Δήμος Μετεώρων ολοκλήρωσε τις προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Σχολείο Καστρακίου.

Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν τον πλήρη ελαιοχρωματισμό της εξωτερικής όψης του σχολικού κτιρίου, καθώς και την επισκευή της στέγης, με στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του χώρου.

Ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος τόνισε τα εξής: «Η αναβάθμιση των σχολικών μας υποδομών αποτελεί διαρκή προτεραιότητα για τον Δήμο Μετεώρων. Τα σχολεία μας έχουν τη φροντίδα μας. Δεν είναι απλώς κτίρια, είναι ζωντανοί πυρήνες μάθησης, δημιουργίας και ελπίδας. Αποτελούν έργα ουσίας που συνδέονται άμεσα με το μέλλον του τόπου, γιατί αφορούν το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε: τα παιδιά μας. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια για ένα σχολείο αντάξιο των αναγκών και των ονείρων τους».