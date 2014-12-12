Στις κάλπες για την εκλογή νέας διοίκησης και λοπών οργάνων, τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την 12η Οκτωβρίου 2025 και θα συμμετέχουν οι συνεταίροι από όλη τη Θεσσαλία.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από 10:00 πμ έως 19:00 μμ.

Οι Συνεταίροι ψηφίζουν σε 5 εκλογικά τμήματα ως εξής:

Οι διαμένοντες στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και δη στους Δήμους Τρικάλων, Φαρκαδόνας, Πύληςψηφίζουν στο 10ο Δημοτικό Σχολείο, οδός Μακεδονίας τέρμα, Τρίκαλα.

Οι διαμένοντες στο Δήμο Μετεώρων ψηφίζουν στη δημοτική αίθουσα ΝΙΤΣΑ ΛΙΑΠΗ, οδός Κονδύλη αρ. 10, Καλαμπάκα.

Οι διαμένοντες στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας ψηφίζουν στο ξενοδοχείο VOLOS PALACE, επί των οδών Ξενοφώντος και Θρακών, Βόλος.

Οι διαμένοντες στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας ψηφίζουν στο ξενοδοχείο DIVANI PALACE LARISSA, οδός Παπαναστασίου αρ. 19, Λάρισα.

Οι διαμένοντες στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας στο ΠΑΥΣΙΛΥΠΟ, οδός Μυρμιδόνων αρ.2, Καρδίτσα.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο οι συνεταίροι δεν μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο διαμονής τους μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα.

Δικαίωμα συμμετοχής στην Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέλη είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους μέχρι την 10.07.2025 και δεν έχουν δάνεια ή τμήματα δανείων σε καθυστέρηση άνω των τριών μηνών ή δικαστική εμπλοκή με την Τράπεζα για καθυστερημένες οφειλές ή παρεχόμενες εγγυήσεις κατά τον χρόνο δημοσίευσης της πρώτης πρόσκλησης της ΓΣ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Καταστατικού.

Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.

Οι συνεταίροι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στη ΓΣ αυτοπροσώπως. Εφόσον κάποιοι συνεταίροι έχουν δικαίωμα άσκησης άνω των είκοσι ψήφων για συνεταιριστικές μερίδες που κατέχουν (ήτοι, άνω των 1.000 μερίδων), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 3 και 4, το δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση δύναται να ασκείται και δι’ αντιπροσώπου, που πρέπει να είναι συνεταίρος. Τα νομικά πρόσωπα-μέλη του Συνεταιρισμού παρίστανται στη Γενική Συνέλευση δια του νομίμου εκπροσώπου τους, στον οποίο θα πρέπει να έχει χορηγηθεί σχετική έγγραφη εξουσιοδότηση.

Προς διευκόλυνση των συνεταίρων, θα υπάρχουν διαθέσιμα έντυπα εξουσιοδότησης στον ιστότοπο (site) της Τράπεζας, για όποιον επιθυμεί να κάνει χρήση αυτών και στα καταστήματα, ήτοι α) εξουσιοδότηση για φυσικά πρόσωπα που κατέχουν πάνω από 1.000 μερίδες, β) εξουσιοδότηση για νομικά πρόσωπα που κατέχουν πάνω από 1.000 μερίδες και γ) Εξουσιοδότηση – Βεβαίωση εκπροσώπησης εταιριών.

Οι υποψηφιότητες για την εκλογή του νέου ΔΣ, στις εκλογές της 12ης Οκτωβρίου 2025, κατά αλφαβητική σειρά και ανά κατηγορία, είναι οι εξής:

Υποψήφια Εκτελεστικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Πλήρους Απασχόλησης (που όντως διευθύνουν τη δραστηριότητα του Συνεταιρισμού):

Γάτος Δημήτριος του Εμμανουήλ, Τραπεζικός – Οικονομολόγος Λάππας Αναστάσιος του Νικολάου, Επιχειρηματίας – Οικονομολόγος Μάλαμας Κωνσταντίνος του Σωτηρίου, Οικονομολόγος

Τσικρικάς Φίλιππος του Ιωάννη, Τραπεζικός Τσουτσουλόπουλος Ευτύχιος του Δημητρίου, Συντ/χος Τραπεζικός – Οικονομολόγος

Εκ των οποίων εκλέγονται 2 μέλη με σταυρούς προτίμησης έως 2.

Υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη ΔΣ με γνώσεις στην Τραπεζική και τα Χρηματοοικονομικά :

Αλεξάκος Δημήτριος του Ξενοφώντος, πρώην Τραπεζικό Στέλεχος Βλιώρας Κωνσταντίνος του Χρήστου, Οικονομολόγος Σπανός Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Λογιστής-Οικονομολόγος Τσόλας Δημήτριος του Γεωργίου, Οικονομολόγος

Εκ των οποίων εκλέγονται 4 μέλη με σταυρούς προτίμησης έως 3.

Υποψήφια ανεξάρτητα μη εκτελεστικά Μέλη ΔΣ με γνώσεις στην Πληροφορική (έως 1 σταυρό προτίμησης):

Γιαννούσης Κωνσταντίνος του Δημητρίου, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Εκ των οποίων εκλέγεται 1 μέλος με σταυρούς προτίμησης έως 1.

Υποψήφια μη εκτελεστικά Μέλη ΔΣ (ανεξάρτητα ή μη):

Βαρδούλης Μιχαήλ του Ευθυμίου, Πολιτικός Μηχανικός Βαρνάς Βασίλειος του Σπυρίδωνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Γκουτελόπουλος Δημήτριος του Χρήστου, Οικονομολόγος Καϊκης Ζαχαρίας του Σπυρίδωνος, Επιχειρηματίας – Οικονομολόγος Καλφούντζος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Επιχειρηματίας-Γεωπόνος

Μιχαήλ Δημήτριος του Σπύρου, Φαρμακοποιός Μπραζιώτης Χρήστος του Νικολάου, Δικηγόρος Πλησιώτης Σωτήριος του Ιωάννη, Γεωπόνος Σιούρας Χαρίλαος του Δημητρίου, Επιχειρηματίας – Οικονομολόγος Στραφιώτης Δημήτριος του Νικολάου, Πολιτικός Μηχανικός

Εκ των οποίων εκλέγονται 3 μέλη με σταυρούς προτίμησης έως 2.

