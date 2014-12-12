Οι Τρικαλινοί μαθητές που πέτυχαν στον μαθηματικό διαγωνισμό "Θαλής"
Τρίκαλα | 11 Ιαν 2025, 11:44
Aνακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του 85ου Πανελληνίου Μαθητικού Διαγωνισμού στα Μαθηματικά “Ο Θαλής”, που διεξήχθη στις 6 Νοεμβρίου 2024.
Στον διαγωνισμό συμμετείχαν 444 μαθητές και μαθήτριες από την περιοχή των Τρικάλων, επιδεικνύοντας εξαιρετική μαθηματική σκέψη, επιμονή και δημιουργικότητα.
Οι διακριθέντες θα συμμετάσχουν στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, «Ο Ευκλείδης», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2025, στο 7ο ΓΕΛ Τρικάλων και ώρα 9.00π.μ.
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ΑΛΕΞΙΟΥ
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ΜΑΡΙΑ
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7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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ΕΥΘΥΜΗΣ
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ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
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ΓΚΟΥΤΡΑ
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ΜΑΡΙΑ
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ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
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ΚΑΤΑΡΑΧΙΑ
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ΚΑΤΕΡΙΝΑ
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7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΚΟΛΙΟΣ
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ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
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1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
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ΚΟΥΚΟΡΑΒΑ
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ΣΕΒΑΣΤΗ ΡΑΦΑΗΛΙΑ
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7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΚΡΙΚΕΛΗΣ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΜΟΥΜΟΓΛΟΥ
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
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ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
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ΜΠΟΥΡΛΙΑ
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
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6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΣΤΡΑΤΗΣ
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ΧΡΗΣΤΟΣ
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ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΣΥΡΟΣ
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
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ΤΣΙΓΑΡΑ
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ΕΛΕΝΗ
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4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑΣ
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ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
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3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΓΚΟΥΛΙΩΝΗ
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ΔΕΣΠΟΙΝΑ
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7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
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ΚΑΡΔΑΡΑΣ
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ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
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ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΣΠΥΡΟΣ
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1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΝΤΙΝΑΣ
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ΧΡΗΣΤΟΣ
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7ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΑΡΕΤΗ
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ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
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ΣΤΡΑΓΑΛΗΣ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
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ΤΡΥΠΑΣ
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ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
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ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
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ΤΣΑΜΗΤΡΟΥ
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ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
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2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΒΟΥΛΟΑΓΚΑ
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
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7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΚΟΥΛΙΟΣ
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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
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ΕΚΠ/ΡΙΑ ΑΘΗΝΑ
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ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ
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ΙΩΑΝΝΑ
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8ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΜΗΤΡΟΤΑΣΙΟΣ
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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7ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΠΑΤΕΡΑ
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ΒΙΚΤΩΡΙΑ
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2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΠΑΧΗΣ
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ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
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1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΤΣΙΑΚΑΡΑ
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ΓΕΩΡΓΙΑ
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2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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ΒΡΑΝΤΖΑΣ
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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6ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ