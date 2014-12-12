Οι πρώτοι 35 του Αχιλλέα Οικονόμου
Τρίκαλα | 08 Αυγ 2023, 09:06
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ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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ΑΚΡΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΘ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
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ΒΑΒΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ
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ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
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ΓΚΟΥΜΠΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΓΝΤ
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ΖΑΜΠΡΑ – ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ, ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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ΚΑΣΚΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ
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ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΩΡΕΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
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ΚΑΤΡΑΝΑ ΦΑΝΗ – ΙΑΤΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ
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ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
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ΛΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
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ΛΟΥΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΠ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ ΤΡΕΝΟΥ
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ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
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ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
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ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ, ΠΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ
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ΜΠΕΦΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΣ
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ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΘΕΜΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΠΑΙΔΗ ΝΑΤΑΣΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
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ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
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ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
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ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΕΜΠΟΡΟΣ
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ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ
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ΤΣΙΤΣΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
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ΧΑΡΜΠΕΑ ΙΩΑΝΝΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
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ΧΑΧΑΜΗΣ ΘΩΜΑΣ – ΥΠ. ΟΣΕ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ