Τα πρώτα ονόματα του συνδυασμού «Τρίκαλα, Τόπος να Ζούμε», ο Αχιλλέας Οικονόμου ανακοίνωσε. Πρόκειται όπως αναφέρει για ανθρώπους δραστήριους στην τοπική κοινωνία, με τους οποίους μοιραζόμαστε το κοινό όραμα για την επόμενη ημέρα του Δήμου μας.

  1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  2. ΑΚΡΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ

  3. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ – ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΘ. ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

  4. ΒΑΒΥΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  5. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  6. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ

  7. ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

  8. ΓΚΟΥΜΠΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ ΓΝΤ

  9. ΖΑΜΠΡΑ – ΚΑΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ – ΑΓΡΟΤΙΣΣΑ, ΤΟΠ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  10. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  11. ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

  12. ΚΑΡΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

  13. ΚΑΣΚΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΟΙΚΙΑΚΑ

  14. ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΩΡΕΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ

  15. ΚΑΤΡΑΝΑ ΦΑΝΗ – ΙΑΤΡΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡ/ΓΟΣ

  16. ΚΑΤΣΙΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΛΙΑΝ) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

  17. ΛΙΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ

  18. ΛΟΥΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΠΡΟΠ. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  19. ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΣ ΤΡΕΝΟΥ

  20. ΜΙΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ

  21. ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ

  22. ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ – ΑΓΡΟΤΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ, ΠΡ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟΥ

  23. ΜΠΕΦΑΣ ΕΦΡΑΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  24. ΝΙΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ-ΜΟΥΣΙΚΟΣ

  25. ΝΤΑΡΑΡΑΣ ΘΕΜΗΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

  26. ΠΑΙΔΗ ΝΑΤΑΣΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  27. ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

  28. ΠΟΥΡΝΑΡΑ ΕΛΕΝΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  29. ΣΕΜΠΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – ΚΑΘ. ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

  30. ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

  31. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ – ΕΜΠΟΡΟΣ

  32. ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

  33. ΤΣΙΤΣΙΛΗ ΙΩΑΝΝΑ – ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

  34. ΧΑΡΜΠΕΑ ΙΩΑΝΝΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

  35. ΧΑΧΑΜΗΣ ΘΩΜΑΣ – ΥΠ. ΟΣΕ, ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ