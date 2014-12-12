Επειδή μια και μόνο στιγμή μπορεί να είναι μοιραία για τη ζωή ενός ανθρώπου ακόμη και τα παιδιά μπορούν να σώσουν ζωές εάν γνωρίζουν τις βασικές πρώτες βοήθειες.

Με αυτή τη σκέψη το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε μέσα από σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να ενημερώνονται για βασικές πρώτες βοήθειες, όπως η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και η χρήση απινιδωτή, ενισχύοντας παράλληλα ήπιες δεξιότητες κοινωνικής ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, υπέγραψε απόφαση πρόθεσης χρηματοδότησης ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια απινιδωτών σε περίπου 10.000 δημόσια σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα όπου καταγράφονται ελλείψεις. Δεδομένου ότι οι απινιδωτές αποτελούν ιατρικές συσκευές που χρησιμοποιούνται για την άμεση αντιμετώπιση καρδιακής ανακοπής, η παρουσία και η εκπαίδευση για την ορθή χρήση τους σε χώρους μαζικής συνάθροισης ατόμων, όπως τα σχολεία, μπορεί να αποβεί σωτήρια σε επείγουσες καταστάσεις.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση επιδιώκεται, αφενός, η δημιουργία ενός ασφαλέστερου σχολικού περιβάλλοντος τόσο για τα μέλη των σχολικών κοινοτήτων, όσο και για τους πολίτες που επισκέπτονται τις σχολικές μονάδες και αφετέρου, η ευαισθητοποίηση σε θέματα υγείας και η καλλιέργεια της υπευθυνότητας στους μαθητές και μαθήτριες. Επιπλέον, ο εξοπλισμός των σχολικών μονάδων με απινιδωτές προσφέρει και μια ευκαιρία εκμάθησης, που θα ενταχθεί στο υπάρχον πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων και συγκεκριμένα στη θεματική ενότητα που περιλαμβάνει την υγεία και πρόληψη.

Ειδικότερα, μέσα από σχετικές εκπαιδευτικές δράσεις, οι μαθητικές κοινότητες και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώνονται για ενέργειες πρώτων βοηθειών, όπως για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και για την ανάνηψη και να καλλιεργούν ήπιες δεξιότητες κοινωνικής ζωής. Τέλος, η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στην ορθή χρήση ενός απινιδωτή αναμένεται να αναδείξει έμπρακτα το σχολείο, εκτός από χώρο μάθησης, και σε μια ενεργή κοινότητα φροντίδας και προστασίας της ζωής.

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού

Τη δυνατότητα να διοργανωθούν θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα πρώτων βοηθειών και ΚΑΡΠΑ, 4ωρης διάρκειας, στα σχολεία όλων των βαθμίδων, μέσω πιστοποιημένων εκπαιδευτών, είχε ανακοινώσει πρίν από μερικούς μήνες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκειας συνάντησης, στο Μέγαρο Μαξίμου, με παιδιά και μέλη της ανθρωπιστικής οργάνωσης KIDS SAVE LIVES. «Αυτό που κάνουμε τώρα αποσπασματικά, να πάμε να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε οργανωμένα», ανέφερε ο Πρωθυπουργός και τόνισε ότι «αυτές οι 4 ώρες εκπαίδευσης να δώσουν στα παιδιά μια πιστοποίηση και τη δυνατότητα ότι έχουν κάνει κάτι που τους κατατάσσει σε μια διαφορετική κατηγορία εάν, ο μη γένοιτο, χρειαστεί, να μπορούν πραγματικά να είναι χρήσιμοι».

Όπως ανέφερε από την πλευρά του ο Πρόεδρος, εκ των ιδρυτών της οργάνωσης, εκπαιδευτής και διασώστης του ΕΚΑΒ Αναστάσης Στεφανάκης. «Οι μαθητές είναι ενθουσιώδεις, μαθαίνουν εύκολα, το σχολείο είναι ο φυσικός τους χώρος να μάθουν πρώτες βοήθειες. Ξέρουμε ότι κάθε δευτερόλεπτο συμβαίνουν επείγοντα περιστατικά. Δυστυχώς, σε καμία χώρα του κόσμου δεν μπορούμε να διακτινίσουμε τα ασθενοφόρα για να φτάσουν το πρώτο λεπτό. Άρα, έρχεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και λέει: “εκπαιδεύστε τους πολίτες, ιδιαιτέρως στοχεύστε στα παιδιά, στα σχολεία. Δημιουργήστε νέα μαθήματα ΚΑΡΠΑ έτσι ώστε από την ηλικία των 6 ετών να μπαίνουν στον κόσμο του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης, των πρώτων βοηθειών, για να σώζουν ζωές τα επόμενα 50-60 χρόνια».

Τι περιλαμβάνουν τα μαθήματα ΚΑΡΠΑ:

Θεωρητικό Μέρος:

Εισαγωγή στην ανατομία και φυσιολογία της καρδιάς και των πνευμόνων, αιτίες καρδιακής ανακοπής, αναγνώριση των συμπτωμάτων, σημασία της έγκαιρης παρέμβασης.

Πρακτικό Μέρος:

Τεχνικές ΚΑΡΠΑ για ενήλικες και παιδιά: Χρήση των χεριών για συμπίεση του θώρακα και τεχνητές αναπνοές, προσαρμογή της τεχνικής ανάλογα με την ηλικία του ατόμου.

Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED): Εκμάθηση της διαδικασίας χρήσης του AED, από την τοποθέτηση των ηλεκτροδίων μέχρι την έναρξη της απινίδωσης.

Αντιμετώπιση πνιγμού: Απελευθέρωση αεραγωγού από ξένο σώμα, αντιμετώπιση πνιγμού από νερό.

Θέση ασφαλείας (πλάγια θέση): Τοποθέτηση αναίσθητου ατόμου στη θέση ασφαλείας για την αποφυγή πνιγμού από εμετό.

Πρόληψη μετάδοσης ασθενειών: Χρήση μέσων ατομικής προστασίας (μάσκες εμφυσήσεων) για την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών κατά την παροχή τεχνητών αναπνοών.

Νικολίτσα Τρίγκα (ethnos.gr)