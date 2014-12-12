Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Χρήστος Αχιλ. Οικονόμου ετών 79
Ώρα 13:00 Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων

2.Ευαγγελία Σταμούλη ετών 81
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων