Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 09 Σεπ 2025, 07:15
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Χρήστος Αχιλ. Οικονόμου ετών 79
Ώρα 13:00 Ι. Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων
2.Ευαγγελία Σταμούλη ετών 81
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ράξας Τρικάλων
