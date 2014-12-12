Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 30 Σεπ 2025, 07:04
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Μαργαρίτα Κατσιάκου ετών 87
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φήκης Τρικάλων
2.Αθανάσιος Βασ. Ζησόπουλος ετών 94
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Τρικάλων
