Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Μαργαρίτα Κατσιάκου ετών 87
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Φήκης Τρικάλων

2.Αθανάσιος Βασ. Ζησόπουλος ετών 94
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Τρικάλων