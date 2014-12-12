Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Γεώργιος Τσικρικάς ετών 70
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος Μεγάρχης Τρικάλων

2.Στέλλα Μπρέντα ετών 78
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαμπάκας