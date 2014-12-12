Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 26 Αυγούστου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 26 Αυγ 2025, 06:25
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Γεώργιος Τσικρικάς ετών 70
Ώρα 15:00 Ι.Ν. Αναλήψεως του Σωτήρος Μεγάρχης Τρικάλων
2.Στέλλα Μπρέντα ετών 78
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Καλαμπάκας
