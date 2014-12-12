Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 στον νομό Tρικάλων
Κηδείες | 19 Αυγ 2025, 08:27
Σήμερα κηδεύονται οι:
Όλγα Πράπα ετών 86
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Καρυών
Βασιλική Χύτου ετών 87
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κορυδαλλού Καλαμπάκας
Αλεξάνδρα Στεργίου
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων
Κωνσταντίνος Κατσαρός ετών 84
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Φλαμπουρεσίου Τρικάλων
