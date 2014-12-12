Σήμερα κηδεύονται οι: 

Όλγα Πράπα ετών 86

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Καρυών 

Βασιλική Χύτου ετών 87

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κορυδαλλού Καλαμπάκας

Αλεξάνδρα Στεργίου 

Ώρα 17:30 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων

Κωνσταντίνος Κατσαρός ετών 84

Ώρα 17:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Φλαμπουρεσίου Τρικάλων 