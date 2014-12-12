Οι κηδείες σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 16 Σεπ 2025, 07:01
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Θεοδώρα Νικ. Χήνου ετών 83
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων
2.Ελευθερία Ηλ. Γκανιά ετών 85
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων
3.Νικόλαος Χαιρόπουλος ετών 91
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου στο Κηπάκι Τρικάλων
