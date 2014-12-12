Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 03 Σεπ 2025, 06:33
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Ευφροσύνη Γιώτη ετών 63
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων
2.Αικατερίνη Αρκουμάνη ετών 84
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων
3.Πανάγιω Κων. Οικονόμου ετών 94
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βασιλικής Τρικάλων
