Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Ευφροσύνη Γιώτη ετών 63
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων

2.Αικατερίνη Αρκουμάνη ετών 84
Ώρα 17:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων

3.Πανάγιω Κων. Οικονόμου ετών 94
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βασιλικής Τρικάλων