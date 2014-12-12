Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 27 Αυγ 2025, 06:29
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Παρασκευή Γεωρ. Μπουντούρη ετών 71
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής Σαραγίων Τρικάλων
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.