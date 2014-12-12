Σήμερα κηδεύονται οι: 

Γεώργιος Μούρος ετών 85 

Ώρα 18:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μεγάλου Κεφαλοβρύσου Τρικάλων 

Eλευθέριος Πάντος ετών 81

Ώρα 19:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Λόγγου 