Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Αναστάσιος Παπαγιαννούλας ετών 84
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Οξύνειας Καλαμπάκας

2.Ελευθερία Ποδάρα ετών 96
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Στουρναραίικων Τρικάλων