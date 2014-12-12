Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 στον νομό Τρικάλων
Κηδείες | 13 Αυγ 2025, 08:10
Σήμερα κηδεύονται οι:
Λίτσα Παπαγεωργίου ετών 91
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Πιάλειας Τρικάλων
Bιργινία Γελαδάρη ετών 92
Ώρα 18:30 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής Φλαμουλίου Τρικάλων
Μαρία Θωμοπούλου ετών 83
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Σερβωτών Τρικάλων
Δημήτριος Σιούτας ετών 90
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον Γάβρο Καλαμπάκας
Σταυρούλα Νικολάου ετών 84
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Αγιόφυλλο Καλαμπάκας
