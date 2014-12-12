Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Κωνσταντίνος Δημ. Παπαδόπουλος ετών 78
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων

2.Βασίλειος Κων. Σίμος ετών 90
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων