Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 10 Σεπ 2025, 07:09
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Κωνσταντίνος Δημ. Παπαδόπουλος ετών 78
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Ριζαριού Τρικάλων
2.Βασίλειος Κων. Σίμος ετών 90
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Τρικάλων
