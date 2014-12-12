Οι κηδείες σήμερα Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 01 Οκτ 2025, 07:04
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Παρασκευή Παπαγιάννη ετών 78
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων
2.Αργύριος Στ. Σιάτρας ετών 98
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γλυκομηλιάς Καλαμπάκας
