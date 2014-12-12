Σήμερα κηδεύονται οι:

1.Παρασκευή Παπαγιάννη ετών 78
Ώρα 10:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Αρδανίου Τρικάλων

2.Αργύριος Στ. Σιάτρας ετών 98
Ώρα 16:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γλυκομηλιάς Καλαμπάκας