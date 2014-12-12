Σήμερα κηδεύονται οι:

Aθανασία Αναστασίου ετών 68

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων

Ελένη Κελεπούρη ετών 90

Ώρα 16:30 Ι.Ν. Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων

Παρμενίων Αθανασούλας ετών 87

Ώρα 15:30 Ι.Μ.Ν Αγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας