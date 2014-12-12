Οι κηδείες σήμερα Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2025 στο νομό Τρικάλων
Κηδείες | 07 Σεπ 2025, 08:31
Σήμερα κηδεύονται οι:
Aθανασία Αναστασίου ετών 68
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων
Ελένη Κελεπούρη ετών 90
Ώρα 16:30 Ι.Ν. Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων
Παρμενίων Αθανασούλας ετών 87
Ώρα 15:30 Ι.Μ.Ν Αγίου Βησσαρίωνος Καλαμπάκας
