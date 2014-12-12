Σήμερα κηδεύονται οι:

Αικατερίνη Καραθανάση ετών 91 

Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βασιλικής 

Απόστολος Αγγελάκης ετών 91 

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους 

Χριστόφορος Λάκης ετών 84

Ώρα 12:30 Ι.Ν.  Αγίων Αναργύρων Διαλεχτού 

Τριγώνα Γεωργουλοπούλου ετών 91 

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας