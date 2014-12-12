Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 06 Σεπ 2025, 08:26
Σήμερα κηδεύονται οι:
Αικατερίνη Καραθανάση ετών 91
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βασιλικής
Απόστολος Αγγελάκης ετών 91
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων στους Αγίους Αποστόλους
Χριστόφορος Λάκης ετών 84
Ώρα 12:30 Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων Διαλεχτού
Τριγώνα Γεωργουλοπούλου ετών 91
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Κρηνίτσας
