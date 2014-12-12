Σήμερα κηδεύονται οι: 

Δημήτριος Ντόντης ετών 84

Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων

Γεώργιος Αντύρας ετών 86

Ώρα 11:00 Ι.Ν.  Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων

Νικόλαος Φλέτσιος ετών 81

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Καστράκι Καλαμπάκας 