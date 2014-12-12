Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 30 Αυγούστου στον νομό Τρικάλων
Κηδείες | 30 Αυγ 2025, 08:22
Σήμερα κηδεύονται οι:
Δημήτριος Ντόντης ετών 84
Ώρα 10:00 Ι.Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων
Γεώργιος Αντύρας ετών 86
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων
Νικόλαος Φλέτσιος ετών 81
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Καστράκι Καλαμπάκας
