Σήμερα κηδεύονται οι:

Ευαγγελία Βαϊοπούλου ετών 83

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Κων/νου και Ελένης Τρικάλων

Oυρανία Μούτου ετών 76

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Οσίων Μετεωριτών Πατέρων Καλαμπάκας 

Κωνσταντίνος Καραλής ετών 94 

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βασιλικής 