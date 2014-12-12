Σήμερα κηδεύονται οι: 

Αγγελική(Angie) Γρηγ. Οικονόμου-Χιούζ ετών 52

Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, στην Αγία Παρασκευή (Τζούρτζια) Τρικάλων

Xρήστος Σουλιώτης ετών 82

Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου Λυγαριάς Τρικάλων