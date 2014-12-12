Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 23 Αυγούστου 2025 στον νομό Τρικάλων
Κηδείες | 23 Αυγ 2025, 08:37
Σήμερα κηδεύονται οι:
Αγγελική(Angie) Γρηγ. Οικονόμου-Χιούζ ετών 52
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, στην Αγία Παρασκευή (Τζούρτζια) Τρικάλων
Xρήστος Σουλιώτης ετών 82
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου Λυγαριάς Τρικάλων
