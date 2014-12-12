Σήμερα κηδεύονται οι: 

Μαίρη Τεφάνη ετών 85 

Ώρα 11:30 Ι.Μ.Ν. Αγίου Νικολάου Τρικάλων

Απόστολος Λυρίτσης ετών 73

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Βησσαρίωνα Πύλης 

Κωνσταντινιά Σταμοπούλου ετών 85

Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων

Γεώργιος Φλώρος ετών 76

Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Αγιόφυλλο 