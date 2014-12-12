Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 στο νομό Τρικάλων
Κηδείες | 20 Σεπ 2025, 08:18
Σήμερα κηδεύονται οι:
Μαίρη Τεφάνη ετών 85
Ώρα 11:30 Ι.Μ.Ν. Αγίου Νικολάου Τρικάλων
Απόστολος Λυρίτσης ετών 73
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Βησσαρίωνα Πύλης
Κωνσταντινιά Σταμοπούλου ετών 85
Ώρα 14:30 Ι.Ν. Αγίου Κοσμά Αιτωλού Τρικάλων
Γεώργιος Φλώρος ετών 76
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίων Πέτρου και Παύλου στο Αγιόφυλλο
