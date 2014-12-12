Σήμερα κηδεύονται οι: 

Ελένη Γκαμπράνα ετών 90

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνόκαστρο Τρικάλων

Βάια Γάλλου ετών 87

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαυρελίου Καλαμπάκας

Σωτήριος Καλαντζής ετών 81

Ώρα 12:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεχτού Τρικάλων