Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου 2025 στον νομό Τρικάλων
Κηδείες | 16 Αυγ 2025, 09:30
Σήμερα κηδεύονται οι:
Ελένη Γκαμπράνα ετών 90
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Ελληνόκαστρο Τρικάλων
Βάια Γάλλου ετών 87
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Μαυρελίου Καλαμπάκας
Σωτήριος Καλαντζής ετών 81
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Διαλεχτού Τρικάλων
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.