Οι κηδείες σήμερα Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025 στο νομό Τρικάλων
Κηδείες | 13 Σεπ 2025, 08:15
Σήμερα κηδεύονται οι:
Μαρία Μπακάλη ετών 87
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Δενδροχωρίου Τρικάλων
Δημοσθένης Κακαές ετών 97
Ώρα 12:00 Ι.Ν. Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων
Παρασκευή Λεβέντη ετών 65
Ώρα 10:30 Ι.Ν. αό Αγίου Κων/νου και Ελένης Τρικάλων
