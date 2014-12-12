Σήμερα κηδεύονται οι: 

Μαρία Μπακάλη ετών 87

Ώρα 11:00 Ι.Ν. Γεννήσεως της Θεοτόκου Δενδροχωρίου Τρικάλων

Δημοσθένης Κακαές ετών 97

Ώρα 12:00 Ι.Ν.  Αγίου Νικολάου εκ Μετσόβου Τρικάλων

Παρασκευή Λεβέντη ετών 65

Ώρα 10:30 Ι.Ν. αό Αγίου Κων/νου και Ελένης Τρικάλων