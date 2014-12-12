Οι κηδείες σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025 στον νομό Τρικάλων
Τρίκαλα | 07 Αυγ 2025, 06:25
Σήμερα κηδεύονται οι:
1.Κωνσταντίνος Βησ. Πλακιάς ετών 42
Ώρα 14:00 Ι.Ν. Αγίου Βησσαρίωνα Πύλης Τρικάλων
2.Αμαλία Βασ. Διαμάντη ετών 55
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Αμπελακίων Τρικάλων
3.Αθανάσιος Νικ. Τσιώκος ετών 75
Ώρα 11:30 Ι.Ν. Αγίου Χριστοφόρου Λυγαριάς Τρικάλων
4.Γεώργιος Σιμορέλης ετών 87
Ώρα 17:30 Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Πύργου Τρικάλων
5.Γιαννούλα Χρ. Κουτσιούμπα ετών 88
Ώρα 11:00 Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ελληνοκάστρου Τρικάλων
6.Ιωάννης Νταγιόπουλος ετών 91
Ώρα 18:00 Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Προδρόμου Τρικάλων
